Vico Equense. Incidente mortale tra Arola e Preazzano. Perde la vita un ragazzo di 23 anni

Vico Equense. Incidente mortale sulla Raffaele Bosco. A perdere tragicamente la vita il 23enne di Ticciano Arturo Aiello. Il ragazzo stava percorrendo la discesa di Preazzano, in direzione Arola, alla guida della sua moto. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara ma, secondo le prime costruzioni, sembra che il giovane sia caduto da solo. Sulla strada, interessata da qualche tempo da lavori di metanizzazione e fibra ottica, spesso era impossibile camminare sui mezzi a due ruote a causa dei lunghi tragitti cosparsi di pietrame, che rendeva sdrucciolevole il terreno. Sul posto dell’incidente è giunta in breve tempo un’ambulanza per prestare i primi soccorsi al 23enne che, all’arrivo del personale sanitario, era ancora vivo. Il giovane è stato immediatamente trasportato presso il Pronto Soccorso ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. L’intera comunità è sconvolta per quanto accaduto, tutti conoscevano Arturo. I carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica dell’incidente.