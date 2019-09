Anteprima Positanonews. Vico Equense. Incendio fra Arola e Monte Comune, alle spalle di Torre Ferano. Le fiamme si sarebbero sviluppate verso la mezzanotte, abbiamo visto partire i vigili del fuoco all’una di notte da Piano di Sorrento. Non è il primo incendio in penisola sorrentina questa estate, speriamo che venga spento presto. Domani mattina si allerteranno i DOS Campania da Napoli per poi far intervenire l’elicottero.

Foto Enrico Di Palma e Diego Ambruoso