Vico Equense. Nuovo guasto alla rete idrica. Molte zone senz’acqua

La Gori fa sapere che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione dalle 16:45 di oggi, venerdì 13 settembre 2019, in alcune zone del territorio del Comune di Vico Equense.

In particolare l’azienda comunica che il disservizio interessa via Raffaele Bosco fino al civico 250, via Penito, Via Pentema, via dell’Alba e le relative traverse della zona.

I tecnici e gli operai della Gori sono al lavoro e come annunciato si ritiene di riparare il guasto entro le ore 19 di oggi. In ogni caso la stessa azienda avverte che gli operatori restano a disposizione per ogni ulteriore informazione.