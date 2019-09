Vico Equense. Giacomo Monteleone presidente dell’ASCOM. Facciamo gli auguri alla nuova associazione commercianti nata nel paese vicano, legata a quella nazionale, riferimento in provincia di Napoli e in Campania. Ora un nuovo interlocutore per l’amministrazione Buonocore che dovrà definire i rapporti con loro e con l’ACOVE sinora riferimento per le manifestazioni.