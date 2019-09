Vico Equense: Ferdinando De Martino nuovo responsabile del settore ecologico

Il sindaco Andrea Buonocore ha nominato il nuovo responsabile del servizio ecologia del Comune di Vico Equense. All’indomani del collocamento a riposo del segretario comunale, Luigi Salvato, che si occupava anche di questo, e per evitare interruzioni al servizio, questa mattina, il primo cittadino con proprio decreto ha affidato al comandante della polizia municipale, Ferdinando De Martino, la responsabilità su questo delicato settore. “Già in passato – sottolinea il Sindaco – il comandante De Martino si è occupato di ecologia, svolgendo egregiamente l’incarico. Ha tutte le attitudini e le capacità gestionali per lo svolgimento delle funzioni attribuite e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati”, conclude Buonocore.