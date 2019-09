Vico Equense. Eseguita l’autopsia sulla donna morta a Seiano mentre era al mare, la Procura indaga per omicidio colposo

Vico Equense. Mercoledì 4 settembre, presso l’obitorio di Castellammare di Stabia, è stato eseguito l’esame autoptico sulla salma della 76enne Antonietta Vicinanza, l’ex insegnante in pensione di Pompei che è deceduta a Seiano la mattina del 31 agosto mentre era a mare per fare un bagno. Quella tragica mattina con lei vi erano anche le due figlie che, aiutate da alcuni bagnanti, hanno riportato la donna a riva quando purtroppo per lei non c’era già più nulla da fare. Sulla drammatica vicenda Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti con l’ipotesi di omicidio colposo. Gli inquirenti intendono accertare se per il decesso della donna ci possa essere stata imperizia o negligenza da parte di qualcuno.