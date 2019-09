Vico Equense, una domenica all’insegna dello sport

Domenica all’insegna dello sport alla Lega Navale di Vico Equense, in mattinata uscita in Dragon Boat per allenamento della squadra femminile “Aequa Pink Dragon” lungo il nostro tratto costiero. Intanto a Meta di Sorrento meritato primo posto per il nostro equipaggio formato dai fratelli Manganaro che dopo il Trofeo “Le Pleiadi” conquistano anche il Trofeo “Santa Maria del Lauro”, nella categoria gozzetti armati a Vela Latina. Prossima tappa per il nostro equipaggio sarà Pisciotta e Palinuro