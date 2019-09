Vico Equense. Continua il restyling delle strade a costo zero per il Comune

Secondo round di lavori di asfaltatura in pieno centro cittadino. Le attività di cantiere stanno interessando le principali arterie della Città. Domani, martedì 1° ottobre 2019, si continua in via Roma, via Santa Sofia, via Nicotera e via Luigi De Feo. I lavori dureranno fino a venerdì, 4 ottobre 2019 con divieto di sosta e transito dalle 8 alle 18. La scarifica sarà di tre centimetri e la ripavimentazione comprende un doppio strato: binderino con risagomatura e poi sarà steso, in un secondo momento, un tappetino basaltico. Questo primo step è a costo zero per il Comune, e sarà tutto a carico dell’Italgas, invece, il tappetino basaltico, che sarà posato tra qualche mese, sarà a cura del Comune. L’amministrazione comunale si scusa per i disagi possibili ai commercianti, ai cittadini e agli automobilisti, sottolineando che i lavori sono finalizzati comunque a un miglioramento della Città e della sicurezza stradale.