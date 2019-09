Vico Equense. Consiglio Comunale entra Maffucci. Buonocore “No ai mezzi pesanti in città”

Vico Equense Consiglio comunale Aggiornamento sul consiglio comunale odierno di Positanonews seguito da Enrico Di Palma . La surroga: entra in consiglio comunale Ciro Maffucci della lista civica CAMBIARE FA BENE al posto di Mariangela Scaramellino.

COLPO DI SCENA! Dopo l’uscita a mezzo social, il Presidente del consiglio comunale non lascia ufficialmente e nella sede preposta il gruppo consiliare VICOinvolgiAMO.

Dopo ampia discussione, la maggioranza con 9 voti e minoranza astenuta, approva un ordine del giorno per un’ordinanza atta alla risoluzione del problema traffico derivante dai danni creati dalla nuova galleria. Su questo punto astensione anche del Presidente del consiglio comunale.

Vico Equense: in consiglio comunale surroga di Scaramellino

Approvato un ordine del giorno che impegna il Sindaco a vietare la circolazione in centro a tutti i mezzi pesanti

Vico Equense – Questa mattina seduta di consiglio comunale, con all’ordine del giorno la surroga del consigliere Mariangela Scaramellino, che si è dimessa per consentire ad altri di poter dare il proprio contributo. Al suo posto, nei banchi dell’opposizione, è entrato Ciro Maffucci, primo dei non eletti della lista “Cambiare fa bene”. La discussione si è poi spostata su un ordine del giorno presentato da nove Consiglieri di maggioranza, ed emendato in alcuni punti su proposta della minoranza, i quali hanno chiesto al Sindaco di vietare la circolazione in centro a tutti i mezzi pesanti e in più di presentare il conto all’Anas, per il peggioramento della vivibilità in Città. Da quando è stato aperto il tunnel, 16 luglio del 2014, si è avuto un incremento, fino a livelli d’insostenibilità, del traffico all’interno del centro cittadino. Questo ha prodotto livelli d’inquinamento dell’aria, che superano le soglie ammesse. I consiglieri, proponendo l’ordine del giorno – così come emendato, lo hanno approvato con 9 voti favorevoli e 7 astenuti – vogliono un’ ordinanza sindacale ad horas che vieti il transito nel centro urbano della Città dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di materiali infiammabili e/o pericolosi dalle ore 7.30 alle ore 24.00. Oltre a ciò si auspica il divieto di circolazione di mezzi pesanti superiori a 50 quintali e bus turistici non diretti nel territorio di Vico Equense. Inoltre, vogliono il monitoraggio dell’inquinamento dell’ aria nelle ore di punta e nei periodi di punta e la misurazione dell’ inquinamento acustico e da vibrazioni del suolo nelle ore e nei periodi di punta, entro il 31 dicembre 2019, per poter poi valutare i dati entro il primo semestre del 2020.ed eventualmente, sulla scorta dei dati ricevuti intentare azione legale nei confronti dell’ Anas per tutti i danni subiti.

Nel video l’intervenuto del Sindaco Andrea Buonocore sull’argomento tunnel.