Vico Equense. Camion e pullman restano incastrati in una curva di Punta Scutolo. Disagi per il traffico

Ancora disagi alla viabilità in penisola sorrentina. Un camion procedente in direzione Vico Equense ed un autobus turistico diretto verso la penisola sono rimasti letteralmente incastrati in una curva di Punta Scutolo. La strada nella montagna che collega Vico Equense alla penisola sorrentina è percorsa ogni giorno da migliaia di mezzi ed è una delle arterie panoramiche più belle al mondo ma anche più pericolose proprio a causa delle strette curve che la caratterizzano. E succede che, se ad incontrarsi in quel tratto siano due mezzi di grandi dimensioni, l’incastro è molto probabile. Ci è voluto un po’ di tempo e di manovre per far tornare la situazione alla normalità ma, dopo qualche momento di disagio e blocco, il traffico è tornato alla normalità.