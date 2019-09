Vico Equense, Beethoven alla chiesa di Puntamare: il 6 ottobre appuntamento col Quartetto d’archi Sannita

Appuntamento con Beethoven il prossimo 6 ottobre, domenica, a Vico Equense. Si esibirà, infatti, alla chiesa di Puntamare alle ore 19, il Quartetto d’archi dell’Accademia Sannita composto da: Luigi Abate, 1° violino; Flavia Civico 2° violino; Alessandro Zerella viola; Silvano Fusco violoncello e Federica Bibbiò seconda Viola.

I bellissimi quintetti per archi di Beethoven sono raramente eseguiti e questa è, quindi, un’occasione unica per sentirti. L’op. 4 è una meravigliosa rielaborazione (1796) dell’Ottetto per fiati, pubblicato postumo nel 1830 come op. 103 : un tema sublime (l’Andante), un finale intriso di allegria ed umorismo. Il quintetto op. 29 fu pubblicato nei 1802 e si ricollega certamente agli stilemi del classicismo viennese di fine 700, presentando altresì la profondità e il sentimento della produzione beethoveniana (Adagio sublime).

Una serata assolutamente da non perdere. La chiesetta di Puntamare o di S.Maria delle Grazie -80/90 posti a sedere- si trova a 50 metri data cattedrale; si raggiunge passando sotto l’arco del campanile della cattedrale , oppure scendendo le 15 scale, prima dell’hotel Sporting.il panorama che sì può ammirare dal sagrato antistante è straordinario: in pratica quasi tutto il golfo di Napoli e la piana di Seiano. La chiesetta fu costruita probabilmente nel 1700; spesso chiusa anche a causa degli eventi bellici{1943), fu riaperta al culto, cosi come si presenta oggi, nel 1967. |