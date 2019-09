Vico Equense. Bando della Provincia per non perdere l’Istituto Alberghiero De Gennaro

Positanonews ha sentito le parole del sindaco di Meta Giuseppe Tito, nonchè consigliere della città metropolitana di Napoli, al quale preme specificare che il bando è un atto formale dovuto da parte della Provincia, che si sta interessando in merito, anche perchè il contratto è in scadenza. “Ci stiamo interessando e facciamo di tutto affinchè si mantenga l’Istituto Alberghiero”. Queste le parole del sindaco Tito che trasmette fiducia in merito.