Vico Equense. Approvato in commissione il Regolamento per il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Vico Equense. Approvato in commissione e all’odg del prossimo consiglio comunale – previsto per inizio ottobre – la approvazione del Regolamento per il consiglio comunale dei ragazzi.

“Tanti sono i ragazzi che, con la loro semplicità e curiosità, ci chiedono a cosa serva un consiglio comunale, quali sono gli argomenti e le decisioni che in esso vengono affrontati. Ebbene, se è vero che oggi più che mai occorre ritornare a lezione di educazione civica, è vero anche che sperimentare il ruolo di amministratore risulterebbe utile ed arricchente per la crescita dei nostri piccoli, osservatori, attenti e severi giudici di quello che accade nella nostra bella città” sono le parole dei membri della commissione Regolamento e Statuto del Comune di Vico Equense, che continuano “è per questo motivo che nei mesi scorsi abbiamo avviato un dialogo con le Dirigenti degli istituti scolastici del territorio, il Costiero e la Caulino, per dar vita ad un consiglio comunale dei ragazzi”.

La predetta commissione consiliare composta dai consiglieri Giovanni Visco, Marilisa di Guida e Giuseppe Aiello, hanno formalizzato la approvazione in commissione del citato regolamento inviando gli atti e lo stesso agli Uffici preposti per la predisposizione della necessaria proposta di delibera.

Con ogni probabilità il regolamento – come richiesto dalla maggioranza – sarà all’odg del Consiglio Comunale. A ciò si aggiunga che sempre su impulso della predetta Commissione è stato dato incarico all’Assessore al ramo – Francesco Lombardi – di farsi portavoce ed invitare alcune classi a prendere parte ad una seduta di Consiglio di modo da coinvolgere in modo diretto i ragazzi verso questa nuova esperienza.