Vico Equense. Antonietta Vicinanza donna di Pompei morta a Seiano, era annegata. Procura indaga . Ieri mattina, sabato 31 agosto, una tregedia a Seiano, nella parte di spiaggia libera coincidente col Rivo Anaro. Tante le ipotesi, è emerso che la donna di 76 anni, nata a Baronissi in provincia di Salerno, ma residente a Pompei, sarebbe annegata. A intervenire sul posto i carabinieri della Compagnia di Sorrento con Vico , il 118 non ha potuto fare che accertare il decesso e la salma è stata trasportata in ospedale. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta.