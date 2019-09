Vico Equense, aggiornamenti in diretta dal Consiglio Comunale

Aggiornamento sul consiglio comunale odierno. La surroga: entra in consiglio comunale Ciro Maffucci della lista civica CAMBIARE FA BENE al posto di Mariangela Scaramellino.

Dopo l’uscita a mezzo social, il Presidente del consiglio comunale non lascia ufficialmente e nella sede preposta il gruppo consiliare VICOinvolgiAMO.

Dopo ampia discussione, la maggioranza con 9 voti e minoranza astenuta, approva un ordine del giorno per un’ordinanza atta alla risoluzione del problema traffico derivante dai danni creati dalla nuova galleria. Su questo punto astensione anche del Presidente del consiglio comunale.