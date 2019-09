Vicebrigadiere dei Carabinieri originario di Salerno si toglie la vita con un colpo di pistola in una caserma del foggiano

Tragedia nella caserma dei carabinieri di Bovino, in provincia di Foggia. Un vicebrigadiere, originario di Salerno, si è suicidato con un colpo di pistola alla testa, usando l’arma di ordinanza. Il gesto lascia tutti sconvolti perché nessuno tra i suoi colleghi immaginava minimamente che l’uomo potesse compiere un simile gesto. Il motivo del suicidio è ancora sconosciuto perché il vicebrigadiere, prima di togliersi la vita, non ha lasciato scritto nulla. La zona della caserma è stata immediatamente blindata per evitare a chiunque di potersi avvicinare. Il carabiniere prestava servizio presso la stazione di Bovino da meno di un anno.