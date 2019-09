Ventura fallisce all’”Arechi” l’aggancio all’Ascoli in vetta

Solo Viani meglio di Ventura Solo Gipo Viani meglio di Ventura: nel 1946/47 furono 11 i punti ricalcolati con i tre per la vittoria. 10 i punti anche per Carpitelli, nel 1953/54, e per Castori, nel 2008/09.

6 I punti del Chievo Solo 3 volte peggio Soltanto tre volte il Chievo è partito peggio di oggi. Tre i punti conquistati nel 1998/99, con Caso, e nel 1999/2000, con Balestro e Miani, e 4 nel 1994/95, con Malesani.

Ventura f allisce a ll’”Arechi” l’aggancio all’Ascoli in vetta Veneti avanti con Djordjevic Kiyine di rigore Nel finale Djuric sciupa il gol del ko

SALERNITANA1 CHIEVO1

SALERNITANA (3-5-2): Micai 6,5; Karo 6,5 Migliorini 5,5 Jaroszynski 6; Cicerelli 7 Odjer 6,5 Di Tacchio 6 Maistro 6 (44’ st Firenze sv) Kiyine 6; Djuric 5,5 Giannetti 6. A disp.: Vannucchi, Pinto, Lopez, Dziczek, Morrone, Kalombo, Cerci, Gondo. All.: Ventura 6,5.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper 5,5; Dickmann 6,5 Leverbe 5,5 Cesar 6 Frey 6; Pina 5,5 Obi 6 (34’ st Esposito 5,5) Segre 6,5; Vignato 6 (16’st Garritano 6); Meggiorini 6 (34’st Bertagnoli 6) Djordjevic 6,5. A disp.: Caprile, Nardi, Cotali, Pucciarelli, Rodriguez, Brivio, Rovaglia, Rigione, Colley. All.: Marcolini 6.

ARBITRO: Volpi di Arezzo 6.

Guardalinee: Marchi e Saccenti.

Quarto uomo: Camplone.

MARCATORI: 29’ pt Djordjevic (C), 36’ pt Kiyine (S) rig.

ESPULSI: Pina (C) al 32’ st per somma di ammonizioni, Kiyine (S) al 37’ st per somma di ammonizioni.

AMMONITI: Kiyine (S), Karo (S), Cicerelli (S), Obi (C), Segre (C), Odjer (S), Leverbe (C), Pina (C), Jaroszynski (S).

NOTE: Serata autunnale, terreno di gioco in perfette condizioni. Spettatori presenti 7.513 di cui 2.647 abbonati. Angoli: 6-2 per la Salernitana. Recupero: 3’ pt, 5’ st. Al 10′ del st un dirigente del Chievo è stato allontanato dalla panchina.

Un tempo per parte ed una gara combattuta, caratterizzata da nove ammonizioni e due espulsi, uno per parte. Il pari sintetizza i novanta minuti tra Salernitana e Chievo. Ospiti subito in pressione. I campani non riescono a sfruttare gli esterni e fanno fatica ad impostare dal basso il gioco come vorrebbe Ventura. Dickmann fa la spola tra difesa e mediana e limita le incursioni offensive di Kiyine. TANTO CHIEVO. La partita la fa la squadra di Marcolini. Dopo un tiro centrale di Meggiorini, la difesa granata va in crisi quando sono trascorsi appena 11 minuti di gioco: Migliorini si fa sorprendere da un colpo di testa di Djordjevic, il pallone arriva in area a Meggiorini ma Micai salva sulla conclusione ravvicinata. Il Chievo è padrone del campo ed alla mezz’ora passa in vantaggio: Migliorini è ancora incerto al limite, Meggiorini serve lateralmente Djordjevic, mancino del serbo dai sedici metro e pallone in rete. RIGORE. La gara sembra segnata, ma un fallo in area di Obi su Giannetti induce Volpi a decretare il rigore. Kiyine lo batte centralmente e firma il pari. Nel finale di tempo il match cambia perché la Salernitana sfrutta finalmente Djuric, che nel recupero sfiora il raddoppio di testa sugli sviluppi di un angolo. E nella ripresa è la squadra di Ventura a fare la partita, all’insegna di una vera e propria trasformazione. Maistro con il destro sfiora il palo sul cross di Cicerelli, due minuti dopo è Odjer ad impensierire Semper, che non trattiene. La Salernitana insiste e sembra in grado di passare. Il Chievo resta in dieci quando Pina si fa ammonire per la seconda volta per un fallo su Maistro. Ma cinque minuti dopo la stessa sorte tocca anche a Kiyine, per un fallo su Dickmann. Nel finale, Djuric ha sulla testa il pallone del 2-1, ma non inquadra la porta.

Fonte:corrieredellosport