Venerdì 13 , ecco perchè questo giorno porta male

Venerdì 13 porta male? Le origini di tale credenza sono principalmente anglosassoni, per loro il 13 corrisponde al nostro 17.

Come tutte le superstizioni, anche questo leggendario venerdì 13 ha origini davvero incerte. O meglio, di origini ce ne sono a bizzeffe, capire quale sia la vera motivazione che ha portato al successo di questa tradizione sfigata, è quindi cosa ardua. Sostanzialmente comunque la tradizione affonda le sue origini nella cultura anglosassone, innanzitutto perché il 13 è un numero sfortunato per loro, non per noi, che invece da sempre consideriamo il 17 come il grande numero nero da tenere a distanza.

I motivi che hanno portato a classificare il 13 come numero nero sono diversi, innanzitutto da sempre nella cultura norrena Loki è spesso rappresentato con il numero 13, per questo motivo è associato ad esso anche un certo grado di ambiguità, di caos e di imprevedibilità, proprio come il dio nordico è. Anche in seno alla tradizione e superstizione cristiana però il 13 ha una sua valenza carica di negatività. Nell’ultima cena, infatti, il 13 viene associato a Caino, il tredicesimo apostolo, il traditore. Benché, come dicevamo, da noi in Italia a portare sfiga sia il 17, vi invito durante un ricevimento a trovare una tavola con 13 posti, questo perché appunto da noi il 13 viene associato a un evento comunque estremamente sfortunato come quello dell’ultima cena.

Sul venerdì invece la questione è forse ancora più complessa. Il giorno di venere, come lo intendiamo noi latini, è poco adatto per prendere iniziative e decisioni importanti. Il detto dice, di Venere e di Marte non si sposa, non si parte, né si dà principio all’arte. Si evince però che quindi anche il martedì non è un giorno fortunato dalle nostre parti. Perché quindi il venerdì gli è ancora più negativo? La risposta anche in questo caso ha a che fare con la religione cristiana, il venerdì infatti è il giorno della morte di Gesù.

Ad ogni modo, c’è un evento storico che sembra aver cristallizzato la superstizione, ed è quello riferito ai templari e alla distruzione del loro ordine. Molte storie moderne infatti sostengono che la credenza secondo cui il giorno in questione porti sfortuna si sia originata venerdì 13 ottobre 1307, quando Filippo IV di Francia diede l’ordine di arrestare tutti i templari. Tuttavia sembra che la sua associazione con il giorno venerdì risalga ai primi anni del XX secolo.

Cercando una connotazione religiosa il 13esimo apostolo all’ultima cena è colui che tradisce e nella mitologia scandinava il 13esimo semidio è il cattivo Loki, il fratellastro di Thor, che arriva non invitato al convivio degli dei. Viene dopo il perfetto 12, perfetto come le fatiche di Ercole e le tribù di Israele.

Di venerdì è morto Gesù e il venerdì è il giorno in cui in Gran Bretagna si facevano le impiccagioni. Sono 13 i mesi lunari contro i 12 del Sole.

Insomma una serie di credenze popolari ben lontane dalle verità scientifiche. Ovviamente si tratta di una coincidenza, quella tra il quinto giorno della settimana e il tredicesimo del mese, che dicono gli studiosi deve capitare per forza 1 o 2 volte in un anno, quindi conviene mettersi l’anima in pace e pensare che venerdì 13 sia un giorno qualunque.