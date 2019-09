Uragano Dorian, distrutte 13mila abitazioni

Dorian si è abbattuto con tutta la sua forza sulle Bahamas. Una vasta area di Marsh Harbon, centro di 6mila persone alle isole Abaco, è “sott’acqua” e i residenti disperati cercano rifugio dopo che le loro abitazioni sono state danneggiate. Si contano 13mila case distrutte. Proprio sulle isole Abaco c’è stata la prima vittima: un bimbo di 8 anni annegato dopo che l’acqua ha invaso la sua casa.

Non ci resta che pregare. Invitano a farlo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro delle Bahamas Hubert Minnis. E forse non c’è molto altro da fare di fronte all’uragano più forte mai registrato dal 1950. La tempesta non dà il minimo segno di cedimento e si dirige, lenta ma inesorabile, si dirige verso la Florida. Quattro stati americani della costa orientale, oltre a quello delle paludi, anche la Georgia e la Carolina sia del Nord che del Sud, nel mirino di Dorian, stanno evacuando le loro fasce costiere, mentre nelle città tutti si preparano al peggio.