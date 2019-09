UN SORRISO TRA LE ONDE. DIVERSAMENTE ABILI IN BARCA A MARINA D’EQUA

Una giornata speciale e molto attesa, una gita in barca per i diversamente abili, ormai un appuntamento fisso di fine estate. L’Associazione Diportisti Equani in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto, porterà a fare il giro di Capri i ragazzi del “Il cielo in una stanza”.

Positanonews con la sua inviata Sara Ciocio sta seguendo in diretta l’evento, con aggiornamenti video e foto, supportando gli organizzatori perchè sia da esempio per tutti gli altri diportisti del Golfo di Napoli.

Pubblicato da Positanonews su Giovedì 12 settembre 2019