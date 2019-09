UN SETTEMBRE SPECIALE PER LA DIOCESI SORRENTO-STABIA

Ieri domenica 1 settembre abbiamo avuto la presenza del Vescovo Alfano Monsignor Francesco all’incoronazione dell’Annunziata del rione Angri di Sant’Agnello, con tutte le Arciconfraternite e Confraternite della parrocchia di Sant’Agnello con anche gli Amici di San Rocco. La sua omelia,il suo viso erano pacati e rassicuranti, ma sappiamo, per intuito che egli porta dentro il dubbio e la sofferenza di chi deve scegliere e sentenziare. Il papa Francesco ha annunciato con grande enfasi 10 nuovi cardinali, tutti di provenienza internazionale, uno solo italiano. Presto il nostro vescovo annuncerà 10 parroci, all’incirca più o meno. Che il Signore lo illumini! non vorremmo essere nei suoi panni! E’ stato demandato tutto a settembre, e quindi, a giorni, avremo una serie di trasferimenti in tutto l’ambito della Diocesi. Si dovrà rimpiazzare l’amatissimo Parroco DELLO IOIO della chiesa del Carmine a Castellammare, una delle parrocchie più importanti. Si dovrà dare un parroco all’attivissima e popolatissima Parrocchia di Casarlano. Si dovrà sistemare l’isola di Capri con tutte le sue 3 parrocchie. Sia il popolo ecclesiastico che quello civico è in trepidante attesa. A Sant’Agnello Don Antonio non ha voluto prendere impegni di celebrazioni per matrimoni ed altro, perché a suo dire non sa ove sarà nei mesi prossimi. Siamo una diocesi di 250.000 abitanti, che negli ultimi anni ha prodotto il maggior numero di presbiteri, per un totale di 180 sacerdoti, con un rapporto di un prete ogni 1.300 abitanti, stranieri quasi zero, senza pari riscontro in tutta l’Italia.