Un bebè per Rihanna ed il suo compagno? I due lo scorso giugno erano stati in vacanza tra costiera amalfitana e Capri

Si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile gravidanza della cantante Rihanna. Il dubbio sull’arrivo della cicogna è iniziato quando la popstar, sul red carpet del Diamon Ball, nel rispondere ad alcune domande di una giornalista avrebbe affermato: “Sono una donna di colore. Vengo da una donna di colore che a sua volta proviene da una donna di colore, che viene anche lei da una donna di colore, e ho intenzione di dare alla luce una donna di colore”. Rihanna ha 31 anni e dal 2017 è legata sentimentale all’uomo di affari Hassan Jameel con il quale lo scorso giugno si è regalata una vacanza in costiera amalfitana ed a Capri. La loro è una relazione stabile è chissà che proprio l’aria delle nostre terre non abbia fatto nascere nella cantante il desiderio di maternità. Non resta che attendere qualche mese per sapere se la popstar stringerà tra le braccia un bebè.