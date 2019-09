Un ‘altra stagione turistica passata con il problema irrisolto del traffico di Gaspare Apicella

Agli abitanti della costa amalfitana poco interessano gli accordi riguardo la incresciosa situazione del traffico automobilistico sulla’malfitana: tanto non si approda a niente come sempre.

Ed interessano ancora meno agli abitanti di Minori che si vedono fortemente penalizzati dall’incompetenza, dal menefreghismo, dalla noncuranza degli amministratori della costa, che non hanno trovato, non trovano e non troveranno un accordo , impegnati come sono a coltivare il proprio orticello incuranti del disagio altrui.

Non è concepibile che dalle 8 del mattino e fino a tardi ( mentre scriviamo sono le 16.52 e la strada è un inferno di pullman che vengono da Amalfi e di auto con automobilisti spazientiti e siamo al 20 di settembre) Minori in particolare e la costa in generale debbano essere avvolti in una pericolosa nube di scarichi d’auto, debbano sopportare lunghe file ferme in attesa che i pullman cacciati da altrove (dopo che i turisti occupanti sono stati spellati) transitino per la stretta via Torre Paradiso

(sindaco di Minori dove sei?) E non è concepibile che gli ausiliari del traffico siano in servizio ad orari impensati. Ed è caos: porte chiuse e difficoltà di parlare al telefono, ecc.

Naturalmente nessuno fa caso alle auto in sosta lungo la stretta statale e che rallentano il traffico.

E chi deve andare al lavoro o ritorna? E chi abita lungo la statale. E chi ha esercizi commerciali lungo la 163?. Chi ci pensa? E se tutti decidessero di pensarci da soli? E perchè ai capoccioni si fa trovare la strada libera, guidati da lampeggiant incomprensibili? Buon week end a tutti