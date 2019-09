Tutta la Costiera Amalfitana soffocata dal traffico: code a Positano, Praiano e Amalfi

Agosto è bello che passato ma l’estate è ancora molto “calda” in Costiera Amalfitana. No, non ci stiamo riferendo alle celebrità che ancora continuano ad arrivare negli splendidi e unici territori della Divina, ma ci riferiamo ad un problema che affligge la zona da anni, ovvero quello del traffico.

Un’altra estate di code e file chilometriche ha caratterizzato un po’ tutti i Comuni e questa mattina di settembre le cose non sono cambiate. File e code interminabili sono presenti questa mattina a Positano, Praiano ed Amalfi. Tanti i bus turistici imbottigliati nelle strette strade e tantissimi ovviamente i disagi alla circolazione. Difatti, questa mattina, quasi tutta la Costiera risulta intasata dal traffico. E’ questa la cartolina di settembre e ottobre? Speriamo vivamente di no.

Ricordiamo che è stata presentata ad Amalfi, a luglio scorso, nel corso di una conferenza stampa, la nuova ordinanza che regolamenterà il traffico in Costiera Amalfitana a partire dal 1 aprile 2020. L’ordinanza-ponte, che entrerà in vigore “nell’attesa della ZTL territoriale è frutto di un’intesa tra i comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Positano, Praiano, Ravello e Vietri sul Mare, raggiunta in ragione delle esigenze socio-economiche e di mobilità del territorio”, il nuovo accordo quadro prevede specifiche prescrizioni per la regolamentazione della circolazione sulla Strada Statale 163, in modo da adeguarla non solo all’ordinanza Anas, ma anche alle indicazioni individuate e contemperate dagli amministratori locali.

Intanto, per quanto riguarda il tratto di Statale Amalfitana di Tordigliano, ricordiamo che attualmente si sta circolando e anche qui c’è traffico. La strada è ancora chiusa da Piano di Sorrento a Positano. A breve summit Anas.