Turista nella tua città. Dai Cappuccini ai Gesuiti

L’Amministrazione comunale di Sant’Agnello, con il Forum dei Giovani e i Leo Club, organizza una serie di passeggiate nei luoghi più significativi del territorio comunale santanellese. Sabato 21 settembre 2019 TURISTA NELLA TUA CITTA, si muoverà passeggiando e raccontando tra Cappuccini e Gesuiti, dal rione Marinella alla Cocumella, visitando la casa che fu di Marion Crawford, la chiesa dei Cappuccini, la piazzetta Marinella, il Cocumella e il Parco dei Principi, vero e proprio orto botanico e omaggio a Giò Ponti archistar. Un angolo particolarmente pregno di storia per la presenza di veri e propri monumenti a cielo aperto. L’evento è gratuito e aperto a tutti i cittadini. La dirigente scolastica del complesso Gemelli prof Maria Pagano ha disposto dei crediti per docenti e studenti, prossimamente partirà un PON con gli stessi obbiettivi. Gli appuntamenti successivi saranno nell’antico quartiere di Maiano e a Trasaella.

L’avvocato Mariarosaria Terminiello, consigliere delegato alle politiche giovanili, ha fortemente voluto questi incontri di condivisione dei saperi, per stimolare alla conoscenza e quindi all’amore per il territorio del proprio paese. Il forum dei giovani si è anche prodigato per approntare una degustazione a sul tema, non sappiamo di sicuro cosa potrebbe essere, ipotizziamo , pane e noci, la cena dei monaci, o pane e alici, l’antico spuntino a bordo mare.