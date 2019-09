Tramonti. Il vino Tintore Prefhilloxera E’iss della Tenuta San Francesco si aggiudica il premio “Tre bicchieri”

Tramonti, costiera amalfitana. Il vino Tintore Prefhilloxera E’iss della Tenuta San Francesco di Tramonti si è aggiudicato il premio “Tre bicchieri”. E’ la prima volta che un vino rosso riceve questo riconoscimento in Costa d’Amalfi, un premio quindi molto importante anche per il futuro del paese più grande e più povero della Costiera amalfitana. Un premio che riconosce il duro lavoro di selezione qualità effettuato da Tenuta San Francesco per la valorizzazione del Territorio con la produzione di un vino dal colore rosso rubino denso ma brillante e di buona consistenza. Tintore in purezza, realizzato con uve selezionate a mano provenienti esclusivamente da ceppi ultrasecolari e pre-fillossera del territorio di Tramonti ed è prodotto in numero limitato di bottiglie.