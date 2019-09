Tramonti: ultimo saluto a Mario Ferrara, domani pomeriggio i funerali alle 15:30

Si svolgeranno nel pomeriggio di domani, sabato 28 settembre, i funerali di Mario Ferrara, il 55 imprenditore edile di Tramonti morto tragicamente nel pomeriggio di martedì dopo essere rimasto schiacciato tra il suo camion e un cancello presso il deposito edile, in località Pendolo, della ditta di cui era socio. Nel primo pomeriggio, presso l’obitorio dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, si è concluso l’esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica sulla salma che è a disposizione dei familiari. Effettuato l’espletamento delle pratiche di rito, già in serata il feretro potrebbe giungere a Tramonti presso la chiesa del San Salvatore di Corsano per la veglia di preghiera. Domani, alle 15,30, i funerali, con la cittadina dell’alta costa, ancora scossa per quanto accaduto, che tributerà l’ultimo saluto a Mario Ferrara, uomo onesto e lavoratore esemplare.