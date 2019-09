Tramonti e la Costiera Amalfitana sono pronte a fare il tifo per la sua Miss Italia Chiara Savino, la 20enne alessandrina dalle origini tramontane. Bella e solare come le donne mediterranee, labbra carnose, sguardo intenso, fisico da pin up, coraggiosa, determinata e ambiziosa, Chiara sta ricevendo tutto l’affetto e il sostegno per la partecipazione di bellezza più prestigioso del Bel Paese.

E ieri sera, allo stand del “Bufala Fest” in corso di svolgimento sul lungomare Caracciolo di Napoli, dallo stand dei pizzaioli di Tramonti (tra quelli presi d’assalto in questi giorni) i maestri pizzaioli dell’Associazione Pizza Tramonti hanno realizzato “Albachiara” (dal celebre brano di Vasco Rossi), una pizza dedicata alla Miss che racchiude le sue diverse anime: quella Costiera, quella piemontese e quella siciliana, per esaltare anche le origini della madre.

L’impasto, naturalmente integrale come vuole la tradizione tramontina, accoglie mozzarella, provola affumicata, tartufo scorzone piemontese, zest di limone IGP e olio al profumo degli agrumi di Sicilia.L’idea è nata tra i pizzaioli di Tramonti emigrati nel nel Nord Italia, ritrovatisi in questi giorni alla manifestazione all’ombra del Vesuvio: Carmine Nasti da Bergamo, Vittorio e Adolfo Giordano da Biella, Rosaria Amato da Vigevano, Carmensita Oliva da Dropello Cairoli, Pasquale Giordano da Cuneo, Orlando Vitagliano da Lecco con Antonio Erra da Tramonti.

“Una pizza dai tanti colori, ma dai sapori forti e genuini – ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Pizza Tramonti, Vincenzo Savino –. Una meraviglia sia per gli occhi che per il palato”. Il neo sindaco di Tramonti Domenico Amatruda, sostiene con convinzione l’iniziativa: “L’Amministrazione e tutta la cittadinanza fanno un grandissimo in bocca al lupo alla bella Chiara che sta portando alto il nome della nostra terra. Le auguriamo di raggiungere questo traguardo così prestigioso, anche se per noi ha già vinto perché ha reso Tramonti e la Costiera Amalfitana fiera di lei”.

Chiara Savino stasera riceverà tutto il sostegno possibile da Tramonti e dalla Costiera Amalfitana attraverso il televoto, durante il concorso in programma dalle 21,15 su Rai Uno: per votarla da casa, si potrà chiamare il numero 894.424 da telefono fisso o il numero 475.475.0 da mobile e digitare il suo numero 2.