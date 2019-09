Tramonti . Oggi i funerali di Mario Ferrara, le indagini proseguono

Tramonti in Costiera amalfitana oggi si ferma per dare l’estremo saluto a un suo concittadino. Un onesto lavoratore che andava in cantiere per mantenere la famiglia . Intanto da Salerno la procura prosegue gli indagini, ad essere aperto solo il modello 44, procedimento contro ignoti.

Il primo dato dell’autopsia sul corpo di Mario Ferrara, deceduto sul lavoro martedì scorso nella frazione Pendolo di Tramonti, è che la morte del 55enne è avvenuta per schiacciamento.

Ferrara, da una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato tra la portiera del camion (nelle cui adiacenze stava lavorando) e un pilastro lungo il viottolo di accesso al deposito dell’impresa edile di cui la vittima era titolare con un socio. Ma non è ancora accertato nulla ufficialmente, neanche che l’auto gli sia finita addosso e come .

I colleghi chiamarono immediatamente il 118, ma i tentativi di rianimarlo furono inutili.

Ora il medico legale Adamo Maiese, che ha effettuato l’esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Cassaniello, avrà 60 giorni per depositare gli ulteriori esami peritali. Da stabilire, oltre le cause della morte, la dinamica dell’incidente: ulteriore consulenza sarà disposta sul mezzo Iveco sequestrato. Anche i familiari, rappresentati dall’avvocato Basco, hanno nominato il medico legale Zotti consulente di parte.

Rimane solo il dolore, la redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze ai familiari tutti .