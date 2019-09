Tramonti. Non ce l’ha fatta l’operaio vittima di un incidente nel cantiere edile dove lavorava

Tramonti, Costiera amalfitana . Purtroppo non ce l’ha fatta F.M. l’operaio cinquantacinquenne che intorno alle 16.30 di oggi pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente nel cantiere edile dove lavorava. Stando alle prime notizie l’uomo sarebbe rimasto incastrato tra un cancello ed un camion in dotazione alla ditta , che non aveva inseriti i freni, ma sarà la Procura della Repubblica di Salerno ad accertare lo stato delle cose. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e, dopo le manovre di rianimazione eseguite dal personale del 118, era stato trasportato in ambulanza verso l’eliporto di Capitignano dove ad attenderlo c’era un’eliambulanza che l’avrebbe dovuto trasferire in una vicina struttura ospedaliera. Ma l’operaio è spirato durante il tragitto in ambulanza. La salma è stata, quindi, portata nel cimitero di Tramonti per poi essere trasportata all’obitorio di Salerno dove verrà eseguito l’esame autoptico.Nel frattempo i Carabinieri di Tramonti e della Compagnia di Amalfi continuano ad indagare su quanto accaduto per accertare le eventuali responsabilità dell’incidente. Il pm potrebbe anche aprire un fascicolo per omicidio colposo come avviene per prassi in questi casi. Facciamo le nostre condoglianze alla famiglie, una tragedia, una sofferenza indicibile vedere un lavoratore perdere la vita, ancora una morte bianca in Campania.