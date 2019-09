Tramonti. Il Sindaco Amatruda ha rivolto un plauso al Capitano Martina

Un momento di gratitudine e di riconoscenza nei giorni scorsi nel Comune di Tramonti: il Sindaco Domenico Amatruda ha ricevuto la visita in Municipio del capitano della Compagnia dei Carabinieri di Amalfi Roberto Martina, accompagnato dal comandante della Stazione Carabinieri di Tramonti Giorgio Covato.

Un saluto di grande ringraziamento per il capitano Martina, chiamato ad assumere un prestigioso incarico in un’altra città. Al capitano e all’intero Corpo dei Carabinieri, il Sindaco e l’Amministrazione hanno rivolto un plauso per l’impegno profuso e per l’importante lavoro svolto negli anni sul territorio di Tramonti: brillanti i risultati ottenuti, frutto di costante collaborazione e dovute attenzioni.

Al capitano Martina è stata consegnata una targa in ceramica come ricordo e in segno di profondo riconoscimento, con l’augurio di un futuro prospero e di una brillante carriera.

“L’Amministrazione Comunale esprime sentimenti di gratitudine e apprezzamento al Capitano Roberto Martina per l’encomiabile servizio alla guida del Comando Compagnia carabinieri di Amalfi svolto sempre con alto senso del dovere, spiccate qualità professionali e nobili sentimenti di solidarietà umana. Ad maiora!”