Tramonti. Gravissime le condizioni di un operaio per un incidente sul cantiere edile dove lavorava

Tramonti. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta nella città della costiera amalfitana. A restare coinvolto nel pomeriggio di oggi un operaio edile del posto. L’infortunio si è verificato nel cantiere dove l’uomo lavorava ma ancora non è stata resa nota la dinamica di quanto avvenuto. Le condizioni dell’uomo sono gravi e, dopo essere stato soccorso dal personale del 118 che ha messo in atto le procedure di rianimazione, è stato disposto il trasferimento con l’eliambulanza presso una struttura ospedaliera dove possa ricevere tutte le cure necessarie. Sul cantiere sono intervenuti i carabinieri, come da prassi in situazioni del genere, per gli accertamenti del caso.