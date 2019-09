Tramonti. Il Giardino Segreto dell’Anima di Campinola per il clima e l’ambiente

Tramonti. Qualche hanno fa il Giardino Segreto dell’Anima di Campinola, che si distingue per il carattere e lo spirito che lo animano, in occasione degli incendi che imperversavano in tutta la Valle decise di “CHIUDERE PER LUTTO” e poi propose (inutilmente) di fare altrettanto per la Costa d’Amalfi deturpata da insensate distruzioni. Ora proprio nella giornata in cui molte forze si mobilitano a difesa del clima per un ambiente umano sostenibile, gli ideatori e animatori del Giardino Segreto dell’Anima decidono di non alienare più le potature e i residui organici del giardino con il fuoco, seppure già in gran parte utilizzati in compostaggio e realizzazione di pareti verticali. Tutti i residui accumulati durante l’estate per cui sussiste il sensato divieto comunale di accensione di fuochi, saranno trasformati in pacciamante biologico per il giardino con l’utilizzo del biotrituratore-cippatore acquisito molto opportunamente dal Comune di Tramonti; e così si continuerà per il futuro. E mentre fra quattro giorni, con la scadenza del decreto comunale, tutta la valle di Tramonti si trasformerà in un incredibile e fumoso forno con gravissimo contributo all’accumulo di inquinamento dell’aria e all’accrescimento del surriscaldamento, il Giardino Segreto dell’Anima propone vie diverse e più consone al rispetto dell’ambiente e del paesaggio. L’iniziativa si aggiunge a quelle già in atto sull’uso razionale dell’acqua, ai trattamenti antiparassitari, alle concimazioni, al compostaggio, all’uso di elementi strutturali e al riciclaggio dei materiali. Se qualcuno avesse piacere di prendere visione del procedimento, delle finalità e dello spirito, potrà venire presso il Giardino Segreto dell’Anima in via Telese a Campinola nei prossimi giorni, magari preavvisando al 3478790007.