Tramonti. Dal 30 settembre al 20 dicembre chiusura parziale della Strada Provinciale 2/b per lavori. Ecco gli orari

Tramonti. Ieri 26 settembre è stata emessa l’ordinanza numero 510 con la quale si dispone la chiusura totale al transito veicolare della Strada Provinciale 2/b dal chilometro 13,500 al 14,500, nel comune di Tramonti, in località Campinola, nei pressi del Valico di Chiunzi, per il periodo dal 30 settembre al 20 dicembre 2019, al fine di permettere l’esecuzioni dei lavori di ultimazione della condotta fognaria. L’interruzione avverrà dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle 19.00. Nelle ore serali e notturne – ovvero dalle 19.00 alle 7.00 del giorno successivo – e nei giorni di sabato, domenica e durante i festivi la circolazione avverrà per tutte le 24 ore a senso unico alternato gestito da semafori.

Tutti collegamenti del trasporto pubblico Sita Tramonti – Nocera previsti via Campinola, durante la fascia oraria di chiusura della strada, saranno deviati via Polvica – bivio di Cesarano – Chiunzi e viceversa.

Sarà regolare il transito via Campinola delle corse mattutine:

– Corsa in partenza da Nocera alle ore 5.40 con arrivo a Maiori alle ore 6.50;

– Corsa in partenza da Nocera alle ore 6.40 con arrivo a Maiori alle ore 7.50;

– Corsa in partenza da Polvica alle ore 6.30 con arrivo a Chiunzi alle ore 6.45;

– Corsa in partenza da Chiunzi alle ore 6.50 con arrivo a Maiori alle ore 7.20.