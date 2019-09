Tramonti, auto ribaltata in un giardino: nessun ferito

E’ successo nella notte a Tramonti. In Via Slavo, una mini cooper, alle ore 3.00 ha urtato violentemente una fiat punto parcheggiata sul margine della strada, ribaltandola in un giardino limitrofo. Non si hanno certezze su cosa abbia innescato questo episodio disastroso, ma visto l’orario insolito si pensa ad un colpo di sonno o una distrazione. Il forte impatto ha ovviamente allertato tutti gli abitanti della zona, i quali hanno immediatamente contattato i Carabinieri prontamente intervenuti.

L’unica nota positiva di questo avvenimento è l’assenza di feriti e vittime. Infatti il 40enne che ha causato l’incidente è rimasto illeso grazie all’airbag attivatosi nella sua vettura.