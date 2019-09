Torre di Minori festeggia S. Michele Arcangelo!

Minori, Costiera amalfitana . Con il canto del Te Deum di ieri sera sono iniziati i solenni festeggiamenti in onore di S. Michele Arcangelo, patrono del Villaggio Torre sopra Minori. Di seguito il programma dei festeggiamenti:

Sabato 28 Settembre – Vigilia della Solennità.

Ore 19.00: Rito di Esposizione della Venerata Statua del S. Patrono; Liturgia della Luce, Annuncio della Festa e canto dei Vespri.

Ore 20.00: Benedizione del pannello ceramico che adornerà la Cappella del SS. Sacramento, realizzato e donato dal M° ceramista Vittorio Ruocco.

Ore 20.30: Serata di Musica Napoletana

Gruppo “Popoli” in concerto

Domenica 29 Settembre

Solennità di S. Michele Arcangelo

Ore 7.00: Il suono delle campane e lo sparo dei Petardi annuncerà a tutti l’inizio del giorno festivo.

Ore 8.00: Celebrazione dell’Ufficio delle Letture.

Ore 17.00: Il Concerto Bandistico “Città di Vietri sul Mare” darà inizio ai festeggiamenti esterni con le tradizionali marce sinfoniche in Piazza Cantilena cui seguirà il giro del paese per poi dirigersi verso il Borgo Torre.

Ore 18.30: Recita del S. Rosario – Litanie e Coroncina

Ore 19.00: Solenne Processione per le vie del Villaggio e S. Messa Solenne animata dal Coro Parrocchiale.

Ore 21.00: la serata festiva si concluderà con uno scelto programma di Marce Sinfoniche e il tradizionale spettacolo di scherzi pirotecnici.

Come ieri sera, anche nei giorni 28 e 29, dalle ore 20.00, sarà allestito uno spazio “Street Food” in Piazza Trasportatrici di Limoni in collaborazione con l’Omnia Food P.&M.

Il collegamento con il Villaggio di Torre sarà assicurato dal Servizio Navetta Comunale con partenza dal sagrato della Basilica di S. Trofimena:

Venerdì 27 e Sabato 28: ore 16.30, 17.30, 19.30, 20.30

Domenica 29: ore 10, 11.30 – 12.35 – 17.30 – 19.30 – 20.30

Si ringrazia per la gentile collaborazione ed il contributo artistico il Comune di Minori e l’Omnia Food P.&M.

Il Parroco, il Diacono, i Giovani e Collaboratori della Parrocchia