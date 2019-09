Torneo dei Rioni, al via la quarta edizione. Il 13 ottobre chiuderanno le iscrizioni

È già tutto organizzato per la quarta edizione del torneo dei Rioni. Le iscrizioni chiuderanno il giorno 13 ottobre e il torneo inizierà per i primi di novembre. Per tutti gli appassionati di calcio, le partite non si terranno durante sfide di Champions League ed Europa League.

La quota d’iscrizione è di 20€, comprensiva di maglia ufficiale, più il pagamento di ogni singola partita. Il torneo è aperto alle persone dai 18 in su e l’obiettivo sarà unicamente quello di divertirsi.

La vera novità di quest’anno è che ci saranno arbitri federali a dirigere le partite, segno che anno dopo anno il torneo sta salendo di livello, con la voglia di fare le cose per bene. Ogni partita durerà 50 minuti (2 tempi da 25) e, nella fase finale, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore.