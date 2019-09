Strada riaperta a Tordigliano. Si passa a singhiozzi in direzione Piano di Sorrento e Positano. I vigili del fuoco e la protezione civile stanno ancora provvedendo allo spegnimento del fuoco appiccato nel sentiero di Tordigliano. Si procede lentamente ma qualcuno sta dirigendo il traffico a senso unico alternato.

Per il momento per chi urge arrivare in poco tempo in Costiera Amalfitana o viceversa in Penisola Sorrentina, consigliamo di procedere per strade alternative o via mare, dato che i tempi d’attesa e le lunghe file sono indecifrabili.

Intanto le fiamme si alzano ogni attimo di più. Il vento non aiuta e pare che questa volta i piromani, siano riusciti ad attaccare anche la parte superiore della montagna.

Vi aggiorneremo quando la riapertura sarà definitiva.