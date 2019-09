Tordigliano SS163 chiusa enormi disagi. La SITA non passa, si va per Agerola

Continua la maratona di Positanonews, unico giornale a farlo, per tutta la notte. Come prevedibile quattro pietre hanno fatto chiudere la SS163 dall’Anas a Tordigliano. Come da 15 anni siamo il riferimento dell’informazione in Costiera amalfitana e tutti riportano notizie copiando spesso dicendo sciocchezze. Siamo sul posto. La SITA da Sorrento per Amalfi non passa e devia per Agerola con enormi disagi. Alcuni disperati all’alba sono passati. Informazioni zero, se non c’era Positanonews nessuno lo sapeva finché anche altri si sono svegliati. Il percorso indicato dall’Anas per Positano e Praiano da Sorrento e dall’autostrada Napoli Salerno è per Agerola uscuta Castellammare di Stabia. Buongiorno