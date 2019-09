Vico Equense ( Napoli ) . Si sta passando e c’è anche traffico, per chi ci chiede se si passa, si passa. Ma, dovere ci impone di dire che a Tordigliano la SS. 163 è ancora chiusa da Piano di Sorrento a Positano solo per la SITA. Alle 11 c’è il summit ANAS e vi aggiorneremo di tutto.

Anche oggi Positanonews segue h. 24 la situazione viabilità fra la Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana , sotto i riflettori la chiusura decredata dall’ANAS, dopo un fonogramma dei vigili del fuoco a causa della caduta di pietrame, della Strada Statale Amalfitana 163.

La situazione è questa, stanno passando tutti, con la stessa tolleranza che c’è sulla Ravello – Tramonti, la strada della provincia di Salerno ufficialmente interdetta da quasi un decennio. Salvo i mezzi pubblici, come la SITA, in quanto il divieto di transito c’è. Dunque per chi vuole andare ad Amalfi da Sorrento o prende l’autobus che passa per Agerola oppure va via mare.

Quindi, situazione reale per i nostri lettori e turisti, passano sia le auto che i taxi. Una situazione ibrida che speriamo di risolvere al più presto.

Questa mattina alle 11 incontro sul posto con i tecnici dell’ANAS , Genio Civile Regione Campani e responsabili dei comuni per cercare di risolvere la situazione per poter introdurre probabilmente il senso unico alternato che consentirebbe a tutti di passare legalmente e di far riattivare i servizi alla SITA anche in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico.

Positanonews è sul posto. Appena vi saranno novità vi terremo informati.