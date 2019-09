Positano, Costiera amalfitana. Questa volta siamo riusciti a beccar in diretta i “pietromani”, al decimo tentativo, tali sono stati i casi segnalati di pietre sulla sede stradale che va da Positano a Piano di Sorrento nell’arco di un mese, siamo arrivati dopo pochi minuti. Le pietre sono cadute , come sempre, in località “Tordigliano” ( Comune di Vico Equense ) al confine con Positano e le province di Salerno e Napoli . Non stiamo qui a raccontare molto. Abbiamo visto dopo le transenne le pietre segnalateci e poi siamo stati a fare un ripresa in diretta, al buio, però abbiamo sentito dei movimenti, o razzolamenti, che dal ciglio venivano dalla direzione di Positano spostandosi al centro della curva , prima del fabbricato presente, quindi in direzione Penisola sorrentina. Da Positano verso Piano per intenderci. Razzolamenti e grugniti che lasciano pensare a un cinghiale o a qualcosa che fa il suo verso o qualcuno che vuole imitare il verso per depistare.