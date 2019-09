Tordigliano . Pietrame sulla SS 163 da Positano verso Piano di Sorrento

Tordigliano ( Vico Equense ) . Tordigliano. Attenzione pietrame sulla S.S. 163 da Piano di Sorrento a Positano . Questa sera, trenta settembre 2019, ultimo giorno del mese, Positanonews si ritrova ancora a segnalare caduta di pietrame sulla sede stradale della Strada Statale Amalfitana 163 che attraversa la Costiera amalfitana per arrivare alla Penisola Sorrentina.

Nelle ultime curve di Tordigliano, dove avvenne anche un piccolo incendio qualche settimana fa, sono cadute alcune pietre. Questa mattina poco più avanti, giusto nel confine di Piano di Sorrento, una ragazza di Praiano è caduta col ciclomotore a causa di una pietra, potrebbe succedere di nuovo. Sicuramente l’ ANAS interverrà per spostare queste pietre ed eliminare così il pericolo.

A poche settimane dal precedente crollo, quindi, torna l’incubo chiusura sulla strada che già è stata interessata da altri crolli e le cui condizioni tengono difatti sotto scacco diversi Comuni della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana. Il primo crollo c’era stato lo scorso 4 settembre: non venne mai ufficialmente interdetta la circolazione, ma vennero posti dei New Jersey in cemento che sbarravano metà carreggiata: i veicoli, alternativamente da entrambi i sensi, transitavano lo stesso.

Non c’è rischio che l’ANAS voglia procedere con una vera e propria chiusura, anche se questa mattina, dopo l’incidente alla ragazza di Praiano, vi è stato un verbale della polizia municipale dubbio. L’interdizione del tratto, come già detto, sarebbe una tragedia e causerebbe non pochi disagi a tutta la Campania, infatti non si creerebbero impicci solo per gli studenti di Positano e Praiano diretti in Penisola Sorrentina, ma si verificherebbero problemi di viabilità, dovuti all’enorme flusso di turisti diretti ogni giorno in Costiera Amalfitana, in gran parte della Regione Campania.

Ancora impaludata, quindi, la vicenda con timori fortissimi e crescenti di chiusura quando ancora la Costa d’Amalfi è nel pieno della stagione turistica, con tanti studenti che devono raggiungere, da Positano e Praiano, la Penisola sorrentina. Già con il piazzamento delle barriere in cemento la situazione legata al traffico aveva risentito di un forte peggioramento, figuriamoci con la chiusura del tratto di strada. Insomma, per Tordigliano non c’è davvero pace.

Vi terremo continuamente aggiornati come sempre.