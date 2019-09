Tordigliano. Finito l’incubo per Positano , si riapre la SS163. Summit fra ANAS e Vico Equense a Napoli

Anteprima . Tordigliano. Finito l’incubo per Positano , si riapre la SS163. Summit fra ANAS e Vico Equense alla Prefettura di Napoli ieri sera. Una sinergia fra ANAS, sindaco del Comune di Vico Equense Andrea Buonocore e sindaco di Positano Michele De Lucia per risolvere nel migliore dei modi la chiusura della strada principale fra Positano e Praiano e la Costiera amalfitana verso Piano di Sorrento e la Penisola Sorrentina .

Un incubo durato un mese , con barriere New Jersey poste dall’ANAS , per significare che la strada non era percorribile. Ma molti la percorrevano , come avviene già con la Ravello – Tramonti, la strada della provincia di Salerno, visto che è praticamente impossibile fare altrimenti . La chiusura avvenne dopo varie cadute di pietre, poi fatte risalire ai cinghiali. Aperta la stagione della caccia sono spariti i cinghiali . Una situazione di ansia e incertezza risolta grazie ad un lavoro di concertazione fra le istituzioni.

