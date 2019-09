Texsas: Bimba di 10 anni nuota nel lago, uccisa da un parassita

Una bambina di 10 anni è morta dopo aver contratto un parassita “mangia-cervello” estremamente raro mentre nuotava in un fiume. Lily Avant, dal Texas, era in coma dall’8 settembre a seguito di un rapido deterioramento delle sue condizioni. La ragazzina ha cominciato a soffrire di mal di testa e febbre, dopo essersi tuffato nelle acqua del fiume che scorreva dietro casa sua. Si pensa che la giovane abbia contratto il raro parassita di Naegleria fowleri, noto anche come “ameba mangia-cervello”. È noto che il parassita provoca un’infezione cerebrale improvvisa e grave – e talvolta fatale – chiamata naegleriasi. Il microrganismo vive in acqua dolce a temperature variabili, come laghi, fiumi, stagni e sorgenti calde. In un post emotivo su Facebook pubblicato questo pomeriggio, sua zia Loni Yadon ha annunciato che Lily era morta: “La nostra piccola ragazza ha combattuto la sua battaglia, facendo vibrare questa Terra fino alle porte del Paradiso.”È stato incredibile esserne testimone e sono umiliata di essere una piccola parte della sua bellissima storia”. La speranza che Lily sopravvivesse alla malattia aveva tenuto stretta tutta la comunità la scorsa settimana. Suo padre John Crawson ha detto ai giornalisti di Today nel weekend: “Speriamo di si riprenda. È una combattente. È più forte di chiunque conosca.” La famiglia della piccola Lily ha tenuto una veglia venerdì sera. Nelle fasi iniziali, i sintomi delle infezioni da Naegleria fowleri sono simili a quelli della meningite batterica. Solitamente il parassita penetra attraverso il naso di un nuotatore, viaggiando verso il cervello, dove “mangia” i neuroni. Una persona infetta da Naegleria fowleri non può trasmetterla a un’altra persona. Non è possibile essere infettati dal microrganismo se entra attraverso la bocca.