IL TENNIS ITALIANO CON BERRETTINI SI FA ONORE IN US OPEN

Grande impresa di Matteo Berrettini che ha conquistato i quarti di finale degli Us Open. Il 23enne tennista romano, testa di serie n.24 del torneo di New York, ha battuto il 21enne russo Andrey Rublev, n.45 del ranking, per 6-1, 6-4, 7-6 (6). Mercoledì, nei quarti, Berrettini affronterà il vincitore della sfida tra il francese Gael Monfils e lo spagnolo Pablo Andujar.