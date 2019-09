Teatro in Oasi lunedì cala il sipario: Signori, chi è di scena? Chi è di scena signori?

Lunedì 9 settembre 2019 cala il sipario sulla rassegna “Teatro in Oasi”. Una rassegna che è stata accolta con successo dal pubblico e dalla critica grazie alla scelta di ottime compagnie teatrali da parte del Direttore artistico Pino Russo e dal supporto dell’amministrazione comunale di Sant’Agnello. Anche la location ha fatto la sua parte, la cavea adiacente la splendida “Oasi in Città” curata dal Wwf Terre del Tirreno si è rivelata adattissima ad accogliere simili eventi, occorrerà solo una miglioria degli scaloni ostici da affrontare, a dir il vero, per i meno giovani. La Compagnia ‘A Zeza per quest’ultimo appuntamento ci proporrà una commedia che ha riscosso applausi e consensi in tutti i teatri dove è stata presentata, si tratta, infatti, dell’opera di Antonio Caruso – ‘O Miracolo ‘e San Pancrazio -, ormai un classico del teatro amatoriale campano. Antonio Caruso firma un’opera in due atti brillante, spassosa che rispetta tutti i canoni del teatro scarpettiano di Eduardo e Pupella Maggio. La storia si svolge nella canonica di don Peppino, sacerdote e uomo di mondo (direbbe Totò) che cerca di dare freno e indirizzo alle sue pecorelle smarrite. I personaggi chiave sono donna Concetta perpetua esuberante, che crede di aver perso il marito nella campagna di Russia, ma scoprirà che così non è stato, palese la citazione dell’autore per “Letto a tre piazze” film famosissimo per la ragia di Steno con Totò e Peppino. L’altro personaggio chiave oltre a don Peppino è suo nipote Bertuccio, giovane seminarista in crisi che s’innamorerà della bella Nannina, sposina trascurata e malmenata, che non riesce a dare un erede al marito/padrone. Su tutti loro aleggia la figura di San Pancrazio, il deus ex machina delle tragedie euripidee, si sarebbe detto una volta, che anche in questo caso potrebbe risolvere tutti i crucci e i dolori dei personaggi sul palcoscenico. Dico potrebbe perché in realtà bisogna che veniate a teatro a scoprirlo, posso solo aggiungere che gli attori della ‘A Zeza di Sant’Agnello sono formidabili e che l’appuntamento è per domani alle ore 20.30 presso l’Oasi in Città naturalmente.

“Teatro significa vivere sul serio quello che gli altri,

nella vita, recitano male.“ — Eduardo De Filippo

Luigi De Rosa

(le foto a corredo dell’articolo sono di repertorio)