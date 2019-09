Sulmona (AQ). XLVI Premio Sulmona “Gaetano Pallozzi”, edizione 2019.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Premio Sulmona 2019.

Record di partecipanti per la 46esima edizione del Premio Sulmona di arte e cultura “Gaetano Pallozzi”.

Saranno 191 gli artisti, provenienti da tutto il mondo, in particolare da Italia, Europa, Cina e Messico, che esporranno nelle sale del Polo Museo Civico Diocesano di Santa Chiara

Sarà inaugurata il 14 settembre 2019 la 46^ edizione del Premio Sulmona “Gaetano Pallozzi”, rassegna internazionale d’arte contemporanea.

La più rilevante conferma è la presenza, per il secondo anno, delle sezioni dedicate al Design e alla Fotografia.

La più importante novità riguarda l’istituzione della sezione Architettura intitolata all’indimenticato architetto sulmonese Paolo Giorgi.

Il Premio Nazionale per la Cultura “Antonio Pelino” sarà assegnato al poeta Yang Lian, esule dopo i fatti di piazza Tienanmen, di cui quest’anno si compie il trentennale.

Il Premio Nazionale per la Critica e Storia dell’Arte “Pietro Piccirilli” sarà conferito al professore Miao Zhe dell’Universita di Zeijang.

Nella sezione Fotografia, curata da Umberto D’Eramo, verrà premiato l’artista Arnaldo Paulo Che, residente a Hong Kong.

Tra i protagonisti della “Sezione Fotografia” figurano anche il sulmonese Virgilio Del Boccio e Letizia Battaglia.

Resta caposaldo della manifestazione il Premio Nazionale per il Giornalismo e la Comunicazione.

Alla Rassegna di Arti Visive parteciperanno 191 artisti di fama internazionale, selezionati anche tramite i social network.

Selezionatori e giurati sono: Vittorio Sgarbi, Carlo Fabrizio Carli, Giorgio Di Genova, Enzo Le Pera, Cosimo Savastano, Duccio Trombadori, Maurizio Vitiello, Marcello Guido Lucci.

Il Premio Sulmona è organizzato dal Circolo d’Arte e Cultura “Il Quadrivio” di Sulmona in collaborazione con il Rotary Club e il laboratorio d’arte MAW.

Le cerimonie, che si svolgeranno nel Polo Museale Civico Diocesano, in piazza Garibaldi n. 76 a Sulmona, seguiranno questo programma:

14 settembre, ore 17.30:

inaugurazione; consegna del Premio Nazionale per la Cultura.

11 ottobre, ore 17.00:

premiazione Sezioni Design, Fotografia e Architettura; consegna Premio Nazionale della Critica e Storia dell’Arte.

12 ottobre, ore 17.00:

premiazione Sezione Arti Visive; consegna Premi Nazionali di Giornalismo e Comunicazione.