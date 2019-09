Articolo di Maurizio Vitiello – Il 14.09.2019 sarà inaugurato il Premio Sulmona, 2019.

Il Premio Sulmona anche quest’anno ci sarà.

La cerimonia inaugurale della 46esima edizione del “Premio Sulmona Gaetano Pallozzi” – Rassegna Internazionale d’Arte Contemporanea attirerà molta gente sabato 14 settembre 2019, dalle 17.30, al Polo Museale Civico Diocesano di Santa Chiara, in pieno centro.

Si segnala che il poeta cinese Yang Lian è il vincitore del Premio Nazionale per la Cultura della XLVI edizione del Premio Sulmona.

E’ nato nel 1955 ed è cresciuto a Pechino.

Yang Lian è stato candidato al Premio Nobel per la Letteratura.

Dal 1989, dopo la repressione di piazza Tienanmen, ha lasciato la Cina come esule; oggi vive in Europa.

E’ considerato, unanimemente, il più grande poeta cinese vivente; si considera per questo vicino a Ovidio, come lui stesso ci ha tenuto a specificare.

Il Premio Nazionale per la Cultura è stato intitolato da quest’anno alla memoria di Antonio Cesare Pelino, scomparso nel 2017.

Da non mancare.

Maurizio Vitiello