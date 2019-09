Successo per l’ultimo album del rapper salernitano Rocco Hunt e lui festeggia con le foto della vacanza in costiera amalfitana

Il rapper salernitano Rocco Hunt, vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” con il singolo “Nu juorno buono”, sta festeggiando l’uscita ed il successo del suo ultimo album dal titolo “Libertà” ed ha voluto farlo pubblicando le foto della sua recente vacanza in Costiera Amalfitana, proprio dopo la realizzazione dell’album. Il rapper non ha mai nascosto il suo legame ed il suo amore per la nostra terra, tra l’altro molto vicina alla sua Salerno, ed ama trascorrere spesso delle giornate di puro relax in qualche paesino della costiera per staccare la spina dagli impegni frenetici della vita quotidiana e “ricaricare le batterie”. Di recente si era diffusa la voce di un suo possibile ritiro dal mondo della musica, notizia che aveva mandato in allarme i suoi tanti fan. Ma, per fortuna, Rocco Hunt è tornato e lo ha fatto alla grande con un lavoro discografico che, a pochi giorni dall’uscita, è già in vetta alla classifica dei dischi più venduti.