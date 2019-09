‘Stromboli nessun pericolo imminente’ intervista esclusiva alla positanese Annamaria Ferrara titolare dell’Hotel Ossidiana

‘A Stromboli non c’è pericolo imminente, nessuna evaquazione prevista, la situazione è stata ingigantita dai media’. La positanese Annamaria Ferrara, titolare con il marito Giovanni Nolli dell’Hotel Ossidiana a Stromboli, ha rilasciato una intervista esclusiva al direttore di Positanonews :

Annamaria come stanno le cose ? :

Il giorno dell’esplosione un po’ di spavento C’è stato ed è naturale. qualcuno ha anticipato la propria partenza, soprattutto per la pressione fatta dai parenti non in loco preoccupati per la situazione che vedevano attraverso i media. Non sussistono assolutamente pericoli imminenti per la popolazione altrimenti avrebbero provveduto ad evacuare l’isola. Si è ritenuto di passare da allerta gialla ad arancione solo per aumentare la sorveglianza del Vulcano e della popolazione. Quindi è una decisione presa a titolo precauzionale e non significa che sta aumentando la pericolosità.

Il sindaco ha aperto chiarendo e scandendo che non è prevista al momento nessuna evacuazione ne’ ordinanza di allontanamento. Il passaggio all’’allerta arancione permette di fare scattare una serie di provvedimenti, tra cui la presenza sul posto della protezione civile nazionale e regionale, che aumentino il nostro grado di sicurezza e prontezza rispetto a eventuali altre emergenze.

Tu sei lì attualmente ? :

Si, la stampa nazionale ha scritto un sacco di inesattezze, perciò il messaggio che passato è di un imminente pericolo, Ma sappiamo benissimo che i giornalisti non sono degli scienziati…

Questa volta non ho voluto lasciare alcune intervista perché non voglio essere strumentalizzata, l’unica intervista in esclusiva l’ho rilasciata a te puoi scrivere tutto quello che ti ho riportato.

Ringraziamo Annamaria per la disponibilità e speriamo che la situazione si normalizzi al più presto.